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Мбаппе о «Золотом мяче»: «Знаю, что нужно на поле и за его пределами, чтобы его получить. Я выиграю, если сделаю все возможное»

Килиан Мбаппе заявил о стремлении выиграть «Золотой мяч».

«Я уже многого достиг. Какие важные трофеи мне осталось завоевать? Лига чемпионов – я играю в лучшем клубе для этого. Чемпионат Европы. И почему бы не сыграть однажды на Олимпиаде?

Индивидуальные трофеи тоже имеют значение – конечно, мне не хватает «Золотого мяча». Я знаю, что нужно делать на поле и за его пределами, чтобы выиграть его. Если я сделаю все возможное, чтобы выиграть его, я его получу», – сказал нападающий «Реала» и сборной Франции в интервью Canal+.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoКилиан Мбаппе
logoОлимпийский футбольный турнир
logoЗолотой мяч
logoСборная Франции по футболу
logoРеал Мадрид
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