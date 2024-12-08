Мбаппе о «Золотом мяче»: «Знаю, что нужно на поле и за его пределами, чтобы его получить. Я выиграю, если сделаю все возможное»
Килиан Мбаппе заявил о стремлении выиграть «Золотой мяч».
«Я уже многого достиг. Какие важные трофеи мне осталось завоевать? Лига чемпионов – я играю в лучшем клубе для этого. Чемпионат Европы. И почему бы не сыграть однажды на Олимпиаде?
Индивидуальные трофеи тоже имеют значение – конечно, мне не хватает «Золотого мяча». Я знаю, что нужно делать на поле и за его пределами, чтобы выиграть его. Если я сделаю все возможное, чтобы выиграть его, я его получу», – сказал нападающий «Реала» и сборной Франции в интервью Canal+.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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