Зиньковский, Хлусевич, Селихов, Игнатов, Абена, Медина, Жозе и Шамар могут покинуть «Спартак» зимой. Кто-то уйдет в аренду, кого-то продадут (Иван Карпов)
Несколько игроков «Спартака» могут покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
По данным инсайдера Ивана Карпова, Антон Зиньковский, Даниил Хлусевич, Александр Селихов, Михаил Игнатов, Миенти Абена, Хесус Медина, Виллиан Жозе и Шамар Николсон с большой долей вероятности уйдут этой зимой. Кто-то из них отправится в аренду, кого-то ждет полноценный трансфер.
По сообщению источника, данным вопросом должен заняться новый спортивный директор, которого назначат в ближайшее время. Он же начнет поиск новых игроков.
В первую очередь речь идет о поиске нападающего, вингера, игрока в центр поля, голкипера и правого защитника. Отмечается, что Максима Ненахова и Александра Сильянова почти наверняка не будет в команде Деяна Станковича.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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