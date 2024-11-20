«Спартак» готов расстаться с Зиньковским и Николсоном зимой, Пруцев останется. Клуб хочет подписать нападающего, вингера и полузащитника (Иван Карпов)

Стали известны планы «Спартака» на зимнее трансферное окно.

По информации инсайдера Ивана Карпова, зимой красно-белые попытаются подписать нападающего, вингера и центрального полузащитника.

Отмечается, что клуб не рассматривает вратаря минского «Динамо » Федора Лапоухова, как и других голкиперов.

Данил Пруцев останется в «Спартаке », несмотря на интерес к полузащитнику со стороны «Локомотива », утверждает Карпов.

Красно-белые готовы расстаться с Шамаром Николсоном , если его продажу одобрит новый спортивный директор, вместо ранее ушедшего Томаша Амарала.

Также сообщается, что Антон Зиньковский может покинуть «Спартак» при наличии достойного предложения. «Локомотив» готов приобрести игрока за 1-2 млн евро, однако «Спартак» вряд ли отпустит игрока за такую сумму. Участие Сергея Пиняева в сделке исключено.