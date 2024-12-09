Писарев о «Спартаке»: «Регресс россиян настораживает. Кто‑то помнит, что там есть Игнатов, Зобнин, Зиньковский и Хлусевич? Костяк команды – иностранцы, это не радует»

Николай Писарев заявил о регрессе российских игроков в «Спартаке».

Красно-белые выиграли 6 матчей подряд в Мир РПЛ и с 37 очками занимают третью строчку в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на 2 балла.

«Я разделяю восторг по поводу игры «Спартака». Нашли схему и позиции игрокам, здорово физически готовы, но регресс российских футболистов настораживает. Кто‑то помнит, что в «Спартаке » есть Игнатов , Зобнин , Зиньковский и Хлусевич? Из россиян сейчас прогрессирует только Умяров и Максименко.

Сейчас костяк «Спартака» – это иностранцы. Меня это не очень радует. Хотя то, что команда вернулась в чемпионскую гонку, – это хорошо», – тренер сборной России.