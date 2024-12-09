Писарев о «Спартаке»: «Регресс россиян настораживает. Кто‑то помнит, что там есть Игнатов, Зобнин, Зиньковский и Хлусевич? Костяк команды – иностранцы, это не радует»
Николай Писарев заявил о регрессе российских игроков в «Спартаке».
Красно-белые выиграли 6 матчей подряд в Мир РПЛ и с 37 очками занимают третью строчку в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на 2 балла.
«Я разделяю восторг по поводу игры «Спартака». Нашли схему и позиции игрокам, здорово физически готовы, но регресс российских футболистов настораживает. Кто‑то помнит, что в «Спартаке» есть Игнатов, Зобнин, Зиньковский и Хлусевич? Из россиян сейчас прогрессирует только Умяров и Максименко.
Сейчас костяк «Спартака» – это иностранцы. Меня это не очень радует. Хотя то, что команда вернулась в чемпионскую гонку, – это хорошо», – тренер сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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