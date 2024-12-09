Игроков «Крыльев» заставили записать видео про инициативу «Чистый спорт». Задача пришла из правительства Самарской области, Ломаев читал присланный текст («Мутко против»)
27 ноября в телеграм-канале клуба появились обращения главного тренера Игоря Осинькина и нескольких футболистов. Во всех этих видеозаписях произносилась фраза «чистый спорт».
Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, рассказавший, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», заявил, что ему позвонили несколько глав регионов и предложили идеологию «Чистый спорт».
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», ссылаясь на игроков «Крыльев», задача записать видео пришла из областного правительства.
Основное требование – это словосочетание должно прозвучать в каждом видео. Вратарь Иван Ломаев зачитывал заранее присланный текст.
Отмечается, что давление со стороны правительства Самарской области на клуб не прекращается.
Осинькин о борьбе с коррупцией в судействе: «Это решение навеяно последними играми «Крыльев», наверное. Хотелось бы, чтобы спорт был максимально чистым»
Игроки «Крыльев» против репоста губернатора – безумие в телеге с кружочками и комментами 🤯
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