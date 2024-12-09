Игроков «Крыльев» заставили записать видео про инициативу «Чистый спорт». Задача пришла из правительства Самарской области, Ломаев читал присланный текст («Мутко против»)

Игроков «Крыльев» заставили записать видео про инициативу «Чистый спорт».

27 ноября в телеграм-канале клуба появились обращения главного тренера Игоря Осинькина и нескольких футболистов. Во всех этих видеозаписях произносилась фраза «чистый спорт».

Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев , рассказавший , что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», заявил, что ему позвонили несколько глав регионов и предложили идеологию «Чистый спорт».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», ссылаясь на игроков «Крыльев », задача записать видео пришла из областного правительства.

Основное требование – это словосочетание должно прозвучать в каждом видео. Вратарь Иван Ломаев зачитывал заранее присланный текст.

Отмечается, что давление со стороны правительства Самарской области на клуб не прекращается.

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