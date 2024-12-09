Орлов о словах Федорищева про коррупцию: «Все закончится извинениями губернатора – доказать будет сложно. У нас нет прозрачности, поэтому надо уходить к частным клубам»

Геннадий Орлов высказался о заявлениях главы Самарской области про коррупцию.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один и функционеров «Крыльев Советов » сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

2 декабря Федорищев передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе. В тот же день было направлено письмо в РПЛ с просьбой обратить внимание на ситуацию.

– Губернатор Самарской области написал заявление о коррупции в судействе. Верите, что у нас существуют эти негативные явления?

– Негативные явления наверняка существуют, это жизнь. Я же из советского футбола, все это помню.

Будучи комментатором, сразу вижу, что это договорняк. Но сейчас таких матчей нет вообще. Да, бывает ситуация, что спортивный результат устраивает и одних, и других, чтобы сыграть вничью. И они так сыграют.

Но кто‑то сказал, что у нас есть система, что надо заплатить 36 миллионов. Это как раз говорит о том, что тот человек, который сказал это губернатору, он либо представитель этой группы или сам решил выдавить из главы региона деньги.

Но теперь самая страшная проблема в том, что мы единственная футбольная страна, где коррупция заложена в правилах существования клубов на бюджетные деньги.

– И с этим злом надо бороться, но никто ничего не делает.

– Вот это и есть причина. Почему вдруг губернатору говорят, что он должен 36 миллионов? Он губернатор, у него учителя, врачи и другие, которым он должен платить, потому что это социальная программа. И он должен отдать деньги в футбольный клуб.

Я еще нигде не видел, чтобы кто‑то написал, сколько клуб получил и куда отправил деньги. У нас нет прозрачности. И это создание коррупционных условий, поэтому надо уходить к частным клубам.

Власти могут помочь клубам, например, построить стадион, помочь с инфраструктурой, но только не давать деньги на судей и коммерческие вещи.

– Чем закончится история? Будут уголовные дела?

– Извинениями губернатора. Думаю, что это будет очень трудно доказать. Пока все это на словах, как брызги шампанского, но они осядут. Если бы Федорищев хотел помочь, он должен был обратиться в следственные органы до публичного выступления.

– Как думаете, судьи и правда берут деньги?

– Судьи ошибаются. Они субъективны, потому что люди. Но субъективизм не построен на приверженности к какой‑то одной команде. Мой опыт говорит, что арбитры просто мало квалифицированы, – сказал комментатор.