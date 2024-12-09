Директор «Реала» Бутрагеньо о календаре: «Очень тяжело играть 11 месяцев в среду и воскресенье, чтобы не было проблем с травмами. Но мы должны к этому подготовиться»
Эмилио Бутрагеньо высказался о перегруженном календаре «Реала».
Директор «Мадрида» упомянул об этом, говоря о матче 1/16 финала Кубка Испании, в котором клуб сыграет против «Депортива Минера» в январе.
«Очень сложный для игроков календарь. Мы должны сказать об этом, потому что играть 11 месяцев по средам и воскресеньям очень тяжело, чтобы не было проблем с травмами. Но мы должны к этому подготовиться.
Мы постараемся сделать все возможное для этого матча, у нас много болельщиков в Мурсии, и мы хотим подарить им радость», – сказал директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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