«Реал» и «Валенсия» сыграют 2 января. Матч 12-го тура Ла Лиги переносили из-за наводнения
«Реал» и «Валенсия» сыграют перенесенный матч 12-го тура Ла Лиги 2 января.
Встреча должна была состояться на «Месталье» 2 ноября, но из-за наводнения дата была изменена. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
«Реал» занимает второе место в чемпионате Испании, набрав 33 очка в 15 матчах. Команда отстает от «Барселоны» на четыре балла, имея игру в запасе.
«Валенсия» располагается на 19-й строчке турнирной таблицы. У клуба в активе 10 очков после 13 проведенных матчей.
В раздевалке «Реала» растут сомнения в Мбаппе. На тренировках он демонстрирует класс, но гаснет в играх (Relevo)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
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