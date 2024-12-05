«Реал» и «Валенсия» сыграют 2 января. Матч 12-го тура Ла Лиги переносили из-за наводнения

«Реал» и «Валенсия» сыграют перенесенный матч 12-го тура Ла Лиги 2 января.

Встреча должна была состояться на «Месталье» 2 ноября, но из-за наводнения дата была изменена. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

«Реал » занимает второе место в чемпионате Испании, набрав 33 очка в 15 матчах. Команда отстает от «Барселоны» на четыре балла, имея игру в запасе.

«Валенсия » располагается на 19-й строчке турнирной таблицы. У клуба в активе 10 очков после 13 проведенных матчей.

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