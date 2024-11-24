Перес о календаре: «Реал» может сыграть 82 матча в сезоне, игры идут все позднее – это вредит игрокам. Нет времени на отдых, риск травмы увеличивается»
Флорентино Перес недоволен увеличением количества матчей в сезоне.
«Это вредит профессиональным футболистам, увеличивая количество травм. В этом сезоне мы можем сыграть 82 матча! УЕФА и ФИФА увеличивают число матчей на 63% – с 22 до 36 игр.
В этом сезоне Ла Лиги уже девять игроков повредили крестообразные связки – столько же, сколько за весь прошлый сезон. Специалисты отмечают, что это обусловлено усталостью. Кроме того, матчи становятся все более и более поздними, что затрудняет отдых и восстановление футболистов.
К примеру, Беллингем к 21 году уже отыграл 251 матч. Бекхэм в его возрасте провел лишь 54 игры. Физическое и психическое давление несоразмерно. Нет времени, необходимого для отдыха. Поэтому риск получения травмы увеличивается», – сказал президент «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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