  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Перес о календаре: «Реал» может сыграть 82 матча в сезоне, игры идут все позднее – это вредит игрокам. Нет времени на отдых, риск травмы увеличивается»
2

Перес о календаре: «Реал» может сыграть 82 матча в сезоне, игры идут все позднее – это вредит игрокам. Нет времени на отдых, риск травмы увеличивается»

Флорентино Перес недоволен увеличением количества матчей в сезоне.

«Это вредит профессиональным футболистам, увеличивая количество травм. В этом сезоне мы можем сыграть 82 матча! УЕФА и ФИФА увеличивают число матчей на 63% – с 22 до 36 игр.

В этом сезоне Ла Лиги уже девять игроков повредили крестообразные связки – столько же, сколько за весь прошлый сезон. Специалисты отмечают, что это обусловлено усталостью. Кроме того, матчи становятся все более и более поздними, что затрудняет отдых и восстановление футболистов.

К примеру, Беллингем к 21 году уже отыграл 251 матч. Бекхэм в его возрасте провел лишь 54 игры. Физическое и психическое давление несоразмерно. Нет времени, необходимого для отдыха. Поэтому риск получения травмы увеличивается», – сказал президент «Реала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
календарь
logoЗдоровье
logoЛа Лига
logoДжуд Беллингем
logoДэвид Бекхэм
logoУЕФА
logoФлорентино Перес
logoРеал Мадрид
logoФИФА
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Англия
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хенесс о плотном календаре: «Безумие. Все лишь для того, чтобы агенты и игроки получали больше денег. Футбол так долго не протянет»
1422 ноября, 17:16
Родри о плотном календаре: «Игроки беспокоятся, их не слушают. Единственный выход – забастовка. Чем больше минут, тем больше травм»
4222 ноября, 15:30
FIFPro заказала исследование о нарушениях требований по охране труда в футболе. Отчет будет представлен как доказательство в жалобе на ФИФА относительно клубного ЧМ
21 ноября, 09:51
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Рубен Аморим: «Я могу быть Улыбающимся. Но я могу быть безжалостным и требовательным. Если кто-то в «МЮ» будет думать только о себе, я буду другим»
10 минут назад
Перес о Суперлиге: «Решение суда положило конец монополии УЕФА – это было нечто титаническое, с давлением и угрозами. Я настроен оптимистичнее, чем когда-либо»
1727 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Саутгемптона», «МЮ» сыграет с «Ипсвичем»
43130 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Рому», «Фиорентина» в гостях у «Комо», «Лацио» – «Болонья»
7931 минуту назадLive
Мостовой о пенальти «Ахмата» в игре с «Крыльями»: «Беспредел, вы разбираетесь в футболе-то немножко? Там вообще ничего не было – игрок прокидывает мяч, сам попадает в защитника и падает»
2440 минут назадФото
Флорентино Перес: «Новый формат ЛЧ несправедлив. Никто его не понимает. Матчей стало больше, но они менее ценны»
5450 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Факела», «Крылья» победили «Ахмат», «Пари НН» против «Динамо» Махачкала
2082сегодня, 13:30Live
Флорентино Перес: «У «Реала» лучшая академия в мире. Карвахаль, Васкес, Гарсия, Вальверде, Родриго и Винисиус прошли через систему клуба»
76сегодня, 13:18
Заряжайте в перекладину как Роналдиньо – а потом забивайте!
сегодня, 13:00Спецпроект
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Леганеса», «Сосьедад» Захаряна против «Атлетика», «Осасуна» – «Вильярреал»
67сегодня, 13:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах примет «Санкт-Паули», «Хольштайн Киль» против «Майнца»
561 минуту назадLive
Пименов о дерби: «Спартак» проехался катком по «Локомотиву» в 1-м тайме. Первый гол сломал всю игру – ключевая ошибка Лантратова. После такого меняется структура матча»
10 минут назад
Бабич о дисквалификациях после драки в дерби: «Не согласен с решением КДК, несправедливое. Роша заслуживал трех матчей минимум»
325 минут назад
«Факел» – «Динамо». 0:1 – Фомин забил на 26-й. Онлайн-трансляция
3629 минут назадLive
«Саутгемптон» – «Ливерпуль». Салах и Нуньес играют. Онлайн-трансляция
731 минуту назадLive
Чемпионат Франции. «Гавр» Кузяева в гостях у «Нанта», «Лилль» против «Ренна», «Ницца» примет «Страсбур»
1231 минуту назадLive
Осинькин о 2:1 с «Ахматом»: «Хорошо, что «Крылья» дожали во 2-м тайме – игра могла пойти по другому сценарию. По Ломаеву прогноз неутешительный»
235 минут назад
Первая лига. «Торпедо» в гостях победило «Сокол», «Ротор» обыграл «Нефтехимик»
2736 минут назад
Ташуев об 1:2 с «Крыльями»: «Ахмат» сам проиграл матч. Должно прорвать, не может продолжаться черная полоса»
839 минут назад
Хавбек «Оренбурга» Башич: «С «Зенитом» играть проще, чем с Германией – совсем другой уровень. Босния играла только с хорошими сборными – все они сильнее петербуржцев»
748 минут назад