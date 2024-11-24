Перес о календаре: «ФИФА увеличила количество пауз, УЕФА – число матчей в своих турнирах, появился клубный ЧМ. Все это ради большего дохода, никто не думает об устойчивости спорта»
Флорентино Перес раскритиковал ФИФА и УЕФА за количество матчей.
«ФИФА увеличила количество пауз в календаре, а УЕФА – число матчей в своих турнирах, к тому же появился новый турнир: клубный чемпионат мира. Десять лет назад они организовывали 488 матчей, а теперь – 760.
И все это ради большего дохода. Игроков никто не спрашивает. Никто не думает о том, что спорт должен быть устойчивым», – сказал президент «Реала».
Перес о календаре: «Реал» может сыграть 82 матча в сезоне, игры идут все позднее – это вредит игрокам. Нет времени на отдых, риск травмы увеличивается»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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