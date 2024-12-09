Попавший в ДТП Антонио выбыл минимум на год. Форвард «Вест Хэма» перенес операцию на ноге
Микаил Антонио долго не будет играть после ДТП.
Напомним, 7 декабря нападающий «Вест Хэма» попал в автоаварию. Он перенес операцию в связи с переломом нижней конечности.
По информации The Guardian, Антонио потребуется как минимум год на восстановление. В данный момент неясно, завершит ли он карьеру из-за полученных травм.
Лондонский клуб сообщил, что перед матчем с «Вулверхэмптоном» игроки будут разминаться в специальных футболках с фамилией ямайского футболиста и 9-м номером. Они также выйдут на поле в футболках с именем нападающего.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
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