Попавший в ДТП Антонио выбыл минимум на год. Форвард «Вест Хэма» перенес операцию на ноге

Микаил Антонио долго не будет играть после ДТП.

Напомним, 7 декабря нападающий «Вест Хэма » попал в автоаварию . Он перенес операцию в связи с переломом нижней конечности.

По информации The Guardian, Антонио потребуется как минимум год на восстановление. В данный момент неясно, завершит ли он карьеру из-за полученных травм.

Лондонский клуб сообщил , что перед матчем с «Вулверхэмптоном» игроки будут разминаться в специальных футболках с фамилией ямайского футболиста и 9-м номером. Они также выйдут на поле в футболках с именем нападающего.