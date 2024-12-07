Форвард «Вест Хэма» Антонио находится в сознании и стабильном состоянии после ДТП
«Вест Хэм» сообщил о состоянии здоровья попавшего в ДТП Микаила Антонио.
Ранее стало известно, что нападающий молотобойцев попал в автоаварию.
«Вест Хэм Юнайтед» может подтвердить, что Микаил Антонио находится в стабильном состоянии после дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня днем в Эссексе.
Михаил находится в сознании, общается и в настоящее время находится под пристальным наблюдением в больнице центрального Лондона. В это трудное время мы убедительно просим всех уважать частную жизнь Михаила и его семьи.
Клуб не будет давать дальнейших комментариев сегодня вечером, но опубликует дополнительную информацию в надлежащее время», – заявили в «Вест Хэме».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Вест Хэма»
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