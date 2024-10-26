У Антони растяжение связок голеностопа, он точно не сыграет с «Вест Хэмом». Вингера «МЮ» унесли с поля на носилках в матче с «Фенербахче»
В «Манчестер Юнайтед» рассказали о характере травмы Антони.
Вингер получил повреждение в концовке матча Лиги Европы против «Фенербахче» (1:1) спустя 16 минут после выхода на замену. Бразильца унесли с поля на носилках.
Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила, что у Антони растяжение связок голеностопного сустава. Вингер точно пропустит завтрашний матч АПЛ против «Вест Хэма».
В нынешнем сезоне Антони провел в составе «МЮ» 5 матчей, забив 1 гол. Подробная статистика 24-летнего вингера – здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
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