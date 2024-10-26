У Антони растяжение связок голеностопа, он точно не сыграет с «Вест Хэмом». Вингера «МЮ» унесли с поля на носилках в матче с «Фенербахче»

В «Манчестер Юнайтед» рассказали о характере травмы Антони.

Вингер получил повреждение в концовке матча Лиги Европы против «Фенербахче » (1:1) спустя 16 минут после выхода на замену. Бразильца унесли с поля на носилках .

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед » сообщила, что у Антони растяжение связок голеностопного сустава. Вингер точно пропустит завтрашний матч АПЛ против «Вест Хэма ».

В нынешнем сезоне Антони провел в составе «МЮ» 5 матчей, забив 1 гол. Подробная статистика 24-летнего вингера – здесь .