Луи Саа: «Погба предложат тренироваться с «МЮ», ходят слухи. Он был бы хорошим дополнением к составу – особенный игрок с уникальными качествами»

Поль Погба может вернуться в «Манчестер Юнайтед» в 2025 году.

Напомним, хавбек успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения был сокращен до 18 месяцев и закончится в марте следующего года.

Позже «Ювентус» и Погба расторгли контракт, 31-летний игрок является свободным агентом.

«До меня дошли слухи, что Полю Погба предложат потренироваться с «Манчестер Юнайтед» в будущем году.

«МЮ» не хватает мощи в полузащите, так что он был бы хорошим дополнением к текущему составу.

Он по-прежнему особенный игрок с уникальными качествами. Все топ-клубы Премьер-лиги должны рассматривать подписание Погба как потрясающую возможность», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед » Луи Саа для Casino Utan Spelpaus.

Погба хочет играть в топ-5 лиг Европы и надеется вернуться в сборную Франции. Контакты с клубами уже были

Ари о Погба в «Торпедо»: «Все посмеялись. Хорошая работа журналистов – разговор был в другом ключе, его перевернули так, как все увидели»