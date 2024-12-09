Луи Саа: «Погба предложат тренироваться с «МЮ», ходят слухи. Он был бы хорошим дополнением к составу – особенный игрок с уникальными качествами»
Напомним, хавбек успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения был сокращен до 18 месяцев и закончится в марте следующего года.
Позже «Ювентус» и Погба расторгли контракт, 31-летний игрок является свободным агентом.
«До меня дошли слухи, что Полю Погба предложат потренироваться с «Манчестер Юнайтед» в будущем году.
«МЮ» не хватает мощи в полузащите, так что он был бы хорошим дополнением к текущему составу.
Он по-прежнему особенный игрок с уникальными качествами. Все топ-клубы Премьер-лиги должны рассматривать подписание Погба как потрясающую возможность», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа для Casino Utan Spelpaus.
Погба хочет играть в топ-5 лиг Европы и надеется вернуться в сборную Франции. Контакты с клубами уже были
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