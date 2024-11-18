Погба хочет играть в топ-5 лиг Европы и надеется вернуться в сборную Франции. Контакты с клубами уже были

Поль Погба не собирается покидать Европу.

ESPN пишет, что полузащитник настроен продолжить карьеру в одной из пяти сильнейших лиг.

Футболист хочет вернуться в сборную Франции и считает, что в случае выступления в сильном чемпионате его шансы сделать это будут выше.

Отмечается, что уже несколько команд обсуждали с представителями Погба возможное сотрудничество, но пока никакой конкретики нет. Сейчас Поль тренируется в Майами, поддерживая форму.

Француз сможет вернуться на поле в марте. Он отбывает дисквалификацию в связи с допингом.

Бан Погба за допинг сократили почти в три раза. Ждем на поле уже в марте?