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Погба интересен клубам из Англии, Саудовской Аравии и МЛС. Переговоры о расторжении контракта с «Юве» – на продвинутой стадии

Стало известно, где Поль Погба может продолжить карьеру.

Напомним, полузащитник успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил – суд признал факт нарушения, но сократил срок отстранения до 18 месяцев. Сообщалось, что «Ювентус» и Погба близки к расторжению контракта. Позже игрок дал понять, что не намерен покидать клуб. 

По информации журналиста Sky Sports Дармеша Шета, переговоры о расторжении соглашения действительно идут и находятся на продвинутой стадии. Французский футболист интересен клубам из Англии, других стран Европы, Саудовской Аравии и МЛС.

Погба сможет вернуться на поле в марте 2025 года. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Дармеша Шета
logoЮвентус
logoМЛС
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoПоль Погба
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