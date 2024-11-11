Погба интересен клубам из Англии, Саудовской Аравии и МЛС. Переговоры о расторжении контракта с «Юве» – на продвинутой стадии
Стало известно, где Поль Погба может продолжить карьеру.
Напомним, полузащитник успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил – суд признал факт нарушения, но сократил срок отстранения до 18 месяцев. Сообщалось, что «Ювентус» и Погба близки к расторжению контракта. Позже игрок дал понять, что не намерен покидать клуб.
По информации журналиста Sky Sports Дармеша Шета, переговоры о расторжении соглашения действительно идут и находятся на продвинутой стадии. Французский футболист интересен клубам из Англии, других стран Европы, Саудовской Аравии и МЛС.
Погба сможет вернуться на поле в марте 2025 года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Дармеша Шета
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