«Ювентус» объявил о расторжении контракта с Погба
«Ювентус» объявил о расторжении контракта с Полем Погба.
Клуб в своем заявлении отметил, что действие договора будет прекращено с 30 ноября. Решение принято по соглашению сторон.
«Хотели бы пожелать Полю всего наилучшего в его профессиональном будущем», – говорится в заявлении «Ювентуса».
Ранее полузащитник успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил – суд признал факт нарушения, но сократил срок отстранения до 18 месяцев. Уже в марте француз сможет выйти на поле.
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