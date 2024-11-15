«Ювентус» объявил о расторжении контракта с Погба

«Ювентус» объявил о расторжении контракта с Полем Погба.

Клуб в своем заявлении отметил, что действие договора будет прекращено с 30 ноября. Решение принято по соглашению сторон.

«Хотели бы пожелать Полю всего наилучшего в его профессиональном будущем», – говорится в заявлении «Ювентуса ».

Ранее полузащитник успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил – суд признал факт нарушения, но сократил срок отстранения до 18 месяцев. Уже в марте француз сможет выйти на поле.

Бан Погба за допинг сократили почти в три раза. Ждем на поле уже в марте?

«Я неудачник, но не мошенник». Эти интервью Погба разозлили «Ювентус»