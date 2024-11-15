Погба – болельщикам «Ювентуса»: «Связь с вами останется незабываемой, вы навсегда в моем сердце. Удачи, «Юве»
Поль Погба попрощался с «Ювентусом» и болельщиками.
В пятницу туринцы объявили о расторжении контракта с французом по обоюдному согласию.
«Бывают моменты, когда все идет не так, как хотелось бы, но одно можно сказать точно: связь, которая объединяет меня с вами, дорогие болельщики, останется незабываемой.
Вы дали мне так много, больше, чем я могу выразить словами, и я всегда буду носить с собой всю ту привязанность, которую вы мне подарили. Вы навсегда останетесь в моем сердце. Удачи, «Ювентус» 🙏🏿❤️», – написал Погба в соцсетях.
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Поля Погба
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