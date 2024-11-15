  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Погба – болельщикам «Ювентуса»: «Связь с вами останется незабываемой, вы навсегда в моем сердце. Удачи, «Юве»
1

Погба – болельщикам «Ювентуса»: «Связь с вами останется незабываемой, вы навсегда в моем сердце. Удачи, «Юве»

Поль Погба попрощался с «Ювентусом» и болельщиками.

В пятницу туринцы объявили о расторжении контракта с французом по обоюдному согласию.

«Бывают моменты, когда все идет не так, как хотелось бы, но одно можно сказать точно: связь, которая объединяет меня с вами, дорогие болельщики, останется незабываемой.

Вы дали мне так много, больше, чем я могу выразить словами, и я всегда буду носить с собой всю ту привязанность, которую вы мне подарили. Вы навсегда останетесь в моем сердце. Удачи, «Ювентус» 🙏🏿❤️», – написал Погба в соцсетях.

Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Поля Погба
logoЮвентус
logoсерия А Италия
болельщики
logoПоль Погба
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ювентус» объявил о расторжении контракта с Погба
27сегодня, 19:05
Погба интересен клубам из Англии, Саудовской Аравии и МЛС. Переговоры с «Юве» о расторжении контракта – на продвинутой стадии
1711 ноября, 16:16
Погба попытался объяснить стримеру Айшоуспиду, чем Месси лучше Роналду
56 ноября, 10:15Видео
Пети о Погба: «Арсенал» должен подписать его. Он будет стремиться очистить свое имя и отдаст все силы. Мотивация бесценна для такого тренера, как Артета»
2330 октября, 17:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Все актуальные вакансии Спортса’’ теперь в телеграм-канале. Подписывайтесь и приходите к нам работать!
16 ноября 2024, 09:00Вакансия
Рубен Аморим: «МЮ» должен играть без страха с первых дней. Самое важное - создать принципы, идентичность и характер»
9 минут назад
Семак о Моуринью: «Он спросил: «Что, тренируешься?» Я говорю: «Конечно нет». – «А где живот?» – «Будет»
1417 минут назад
Роналду недовольно размахивал руками, не получив пенальти в игре с Польшей. Литовец Румшас показал ему желтую
2536 минут назад
«Винисиус. Обладатель «Золотого мяча». Бесспорно». Болельщики Венесуэлы показали плакат про вингера «Реала» и Бразилии
1239 минут назадФото
Семак об 1:2 с «Фенербахче»: «Зенит» моментами играл неплохо. Чувствовался высокий класс игроков соперника. С Глушенковым все в порядке, надеемся, хотя бы эту часть сезона завершит без травм»
29сегодня, 19:58
Ким Мин Чжэ из «Баварии» дистанционно завершает службу в корейской армии. Топ-спортсмены призываются на 540 часов вместо 18 месяцев
24сегодня, 19:58
Лига наций. Испания в гостях у Дании, Португалия принимает Польшу, Швейцария против Сербии, Хорватия играет с Шотландией
20сегодня, 19:47Live
Мостовой о Черчесове: «Футболисты Казахстана не забили ни одного гола, виноваты они. Тренер же не играет, он может только поорать, пошуметь»
27сегодня, 19:44
«Лион» исключат из Лиги 1 из-за долга в 505,1 млн евро, если он не исправит ситуацию к лету. Клубу запрещено подписывать новичков зимой
73сегодня, 19:42
Ко всем новостям
Последние новости
Португалия – Польша. Леау открыл счет – 1:0. Онлайн-трансляция
1617 минут назадLive
Дания – Испания. Айосе Перес увеличил разницу – 0:2. Онлайн-трансляция
419 минут назадLive
Илья Самошников: «Батя-полицейский сказал: «Если проколешь себе ухо, я тебя в обезьяннике закрою». Желание вставить сережку резко отпало»
226 минут назад
Эрмосо о слухах про интерес «Реала»: «Люблю футбол Ла Лиги, не исключаю возвращения в Испанию. Это большая честь, когда тебя связывают с такими топ-клубами»
2сегодня, 20:21
Карпин после 11:0 с Брунеем: «Думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого они обыграли? Что они короли? Нет, конечно»
5сегодня, 20:18
Данил Круговой: «Нужно отдать должное Брунею – они бились, боролись и играли до конца»
5сегодня, 19:35
Карпин о беседе с Галицким перед игрой: «В ресторане пообедали, 95% времени говорили о футболе. Спасибо за прием, 27 тысяч пришли на сборную России, а не на Бруней, что радует»
5сегодня, 19:17
Мостовой про 11:0: «Смешно! Я говорил уже: где сборная Брунея, а где футбол? С Сирией точно будет посерьезнее»
10сегодня, 18:27
Алексей Стукалов: «ЦСКА плохо выглядит, слабее всех московских команд. Пьянич ничем не примечателен. Николич, Станкович, Личка себя не проявляют»
12сегодня, 17:37
Юрий Семин: «Молодой Онопко был бы лучшим защитником РПЛ сейчас. Футболист высочайшего уровня»
19сегодня, 17:24