Ари о Погба в «Торпедо»: «Все посмеялись. Хорошая работа журналистов – разговор был в другом ключе, его перевернули так, как все увидели»

Ари назвал несерьезными разговоры о переходе Поля Погба и Неймара в «Торпедо».

Ранее экс-игрок, во вторник назначенный спортивным директором «Торпедо», сказал, что клуб рассмотрит подписание Погба, так как француз на данный момент находится в статусе свободного агента.

– Про Погба и Неймара это была шутка, или мы ждем их в России?

– Конечно, это хорошая работа журналистов. Они умеют поставить вопрос, на который ты вроде даешь четкий ответ, но в СМИ выходит все так, чтобы эти заголовки зацепили читателей.

Я поддерживаю отношения со многими большими футболистами и агентами, но в данном моменте разговор был в другом ключе, который потом перевернули так, как все увидели. Но все посмеялись, – сказал Ари.

«Торпедо» с 43 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Мелбет‑Первой лиги.

Ари о Погба: «Торпедо» рассмотрит его кандидатуру. Это будет бомба! Он сейчас без клуба, легенда футбола, еще может принести пользу»

Ари о Неймаре в «Торпедо»: «Он хочет купить «Сантос», насколько я знаю. Якобы будет игроком, президентом и бизнесменом»