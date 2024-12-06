Ари о Погба в «Торпедо»: «Все посмеялись. Хорошая работа журналистов – разговор был в другом ключе, его перевернули так, как все увидели»
Ранее экс-игрок, во вторник назначенный спортивным директором «Торпедо», сказал, что клуб рассмотрит подписание Погба, так как француз на данный момент находится в статусе свободного агента.
– Про Погба и Неймара это была шутка, или мы ждем их в России?
– Конечно, это хорошая работа журналистов. Они умеют поставить вопрос, на который ты вроде даешь четкий ответ, но в СМИ выходит все так, чтобы эти заголовки зацепили читателей.
Я поддерживаю отношения со многими большими футболистами и агентами, но в данном моменте разговор был в другом ключе, который потом перевернули так, как все увидели. Но все посмеялись, – сказал Ари.
«Торпедо» с 43 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Мелбет‑Первой лиги.
Ари о Погба: «Торпедо» рассмотрит его кандидатуру. Это будет бомба! Он сейчас без клуба, легенда футбола, еще может принести пользу»
Ари о Неймаре в «Торпедо»: «Он хочет купить «Сантос», насколько я знаю. Якобы будет игроком, президентом и бизнесменом»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий