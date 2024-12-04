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Прокуратура запросила для брата Погба 3 года лишения свободы (2 – условно) по делу о похищении Поля и вымогательстве 13 млн евро. Еще 5 членам группы грозит от 5 до 8 лет тюрьмы

Брату Поля Погба грозит тюремный срок.

В Париже с 26 ноября проходят судебные заседания, на которых рассматривается дело о похищении футболиста, а также о вымогательстве 13 млн евро.

RMC Sport передает, что прокурор запросил для Матиа Погба штраф в размере 10 тысяч евро и 3 года лишения свободы (2 – условно) с возможностью замены такого наказания на домашний арест или ношение электронного браслета.

Еще пятерым членам преступной группы сторона обвинения просит назначить от 5 до 8 лет лишения свободы, штрафы в размере 20 тысяч евро, запрет на ношение оружия на 10 лет.

Прокуратура настаивает на том, что Матиа Погба хотел навредить своему брату и вступил в группу для того, чтобы «поквитаться» с родственником. При этом его хотят наказать не так строго, как остальных, потому что на момент его присоединения план уже был разработан.

Сторона обвинения утверждает, что давление на Поля Погба «было непрерывным», однако после того, как оно не возымело должного эффекта, обвиняемые переключились на окружение футболиста, включая мать и агента.

Отмечается, что Матиа Погба может уже не вернуться в тюрьму для отбывания наказания, если суд примет требования обвинения. Это связано с тем, что в предварительном заключении он провел несколько месяцев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
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