Мостовой о Станковиче: «Футбольный мужик, игроки его по-хорошему боятся и уважают. «Спартак» близок к тому, чтобы называться лучшей командой РПЛ – приятно смотреть их матчи»

Александр Мостовой высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

Красно-белые одержали шесть побед подряд в Мир российской Премьер-лиге и закончили первую часть сезона на третьем месте в таблице, набрав 37 очков за 18 матчей. У лидеров – «Краснодара» и «Зенита» – на 2 балла больше.

«Спартак » близок к тому, чтобы называться лучшей командой РПЛ по игре. Такого давно не было.

Матчи красно-белых приятно смотреть, потому что футболисты начали играть на поле, а не катать мяч от одного к другому.

Назначение Станковича точно себя оправдало. Деян – футбольный мужик, игроки его по-хорошему боятся, уважают.

В команде есть дисциплина, все играют с высокой самоотдачей», – сказал бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой .

Мостовой о «Спартаке» и ЛЧ: «Хлопнули бы кого-нибудь обязательно, потрепали бы нервы! В группе играют команды, которые можно обыгрывать как угодно»