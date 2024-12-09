Мостовой о Станковиче: «Футбольный мужик, игроки его по-хорошему боятся и уважают. «Спартак» близок к тому, чтобы называться лучшей командой РПЛ – приятно смотреть их матчи»
Красно-белые одержали шесть побед подряд в Мир российской Премьер-лиге и закончили первую часть сезона на третьем месте в таблице, набрав 37 очков за 18 матчей. У лидеров – «Краснодара» и «Зенита» – на 2 балла больше.
«Спартак» близок к тому, чтобы называться лучшей командой РПЛ по игре. Такого давно не было.
Матчи красно-белых приятно смотреть, потому что футболисты начали играть на поле, а не катать мяч от одного к другому.
Назначение Станковича точно себя оправдало. Деян – футбольный мужик, игроки его по-хорошему боятся, уважают.
В команде есть дисциплина, все играют с высокой самоотдачей», – сказал бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой.
Мостовой о «Спартаке» и ЛЧ: «Хлопнули бы кого-нибудь обязательно, потрепали бы нервы! В группе играют команды, которые можно обыгрывать как угодно»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий