Мостовой оценил первую часть сезона «Спартака»: «Твердая четверка, даже четыре с плюсом. Станкович футбольный человек, быстро разобрался»
Александр Мостовой оценил первую часть сезона «Спартака».
«Твердая четверка. Последняя часть – вообще на пятерку. Если бы не первая часть... Но это нормально, я об этом много раз говорил.
Пока Станкович пришел, присматривался... Но он футбольный человек и быстро разобрался. Поэтому даже четыре с плюсом поставлю из-за концовки — меньше трех голов не забивали», – сказал экс-игрок «Спартака».
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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