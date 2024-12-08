Мостовой оценил первую часть сезона «Спартака»: «Твердая четверка, даже четыре с плюсом. Станкович футбольный человек, быстро разобрался»

Александр Мостовой оценил первую часть сезона «Спартака».

«Твердая четверка. Последняя часть – вообще на пятерку. Если бы не первая часть... Но это нормально, я об этом много раз говорил.

Пока Станкович пришел, присматривался... Но он футбольный человек и быстро разобрался. Поэтому даже четыре с плюсом поставлю из-за концовки — меньше трех голов не забивали», – сказал экс-игрок «Спартака».