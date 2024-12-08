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  • Мостовой о «Зените»: «Потухшие глаза и состояние. Привыкли, что перед ними все расступаются и они по-любому выиграют. Никто никому не пихает и не подсказывает»
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Мостовой о «Зените»: «Потухшие глаза и состояние. Привыкли, что перед ними все расступаются и они по-любому выиграют. Никто никому не пихает и не подсказывает»

Александр Мостовой высказался о текущем состоянии «Зенита».

Вчера бело-голубые уступили «Акрону» (1:2), а в предыдущем туре Мир РПЛ проиграли «Крыльям Советов» (2:3).

«Ни в какие рамки не лезет то, что сейчас происходит с «Зенитом». Как можно проиграть две домашние игры с соперниками на девятом и десятом местах в РПЛ? Это удивительно! Кто мог представить, что «Зенит» проиграет два матча дома и не наберет шесть очков? Если бы кто-то спорил, остался бы без штанов.

Такое ощущение, что у футболистов «Зенита» потухшие глаза и состояние. Если у всех в «Спартаке» виден кураж и горящие глаза, а у «Зенита» все наоборот. Какая-то психологическая и эмоциональная усталость у команды. Даже когда счет был 1:2 в пользу «Акрона» и у тольяттинцев удалили игрока, то раньше «Зенит» бежал, рвал и несся, а сейчас у игроков нет никаких эмоций. Они спокойно реагируют на все вещи: никто никому не пихает, не кричит и не подсказывает. Все ждут, что мяч к ним попадет, и они забьют.

Но им непросто, потому что они давно не были в таком состоянии. Все привыкли, что перед ними все расступаются и они по-любому выиграют, а тут мяч не идет – и все. Кому-то нужно взять игру на себя, обыграв нескольких соперников, но и этого не получается», – сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoАкрон
logoЧемпионат.com
психология
logoАлександр Мостовой
logoСпартак
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