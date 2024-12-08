Мостовой о «Спартаке» и ЛЧ: «Хлопнули бы кого-нибудь обязательно, потрепали бы нервы! В группе играют команды, которые можно обыгрывать как угодно»

Александр Мостовой считает, что «Спартак» поборолся бы в нынешней Лиге чемпионов.

«Однозначно потрепали бы нервы. Тем более если играть дома, при своих болельщиках. Идет кураж такой, обязательно кого-нибудь хлопнули бы!

Я уже тысячу раз повторял: «А что, там, в Лиге чемпионов, другие правила?». Там те же правила, тот же мяч и ворота. Просто с плей-офф начинают играть самые богатые клубы, а в группах играют команды, которые можно обыгрывать как угодно.

Тем более сейчас, при новой системе: ты смотришь в таблицу и не понимаешь кто, где и чего», – сказал бывший футболист «Спартака ».