Александр Мостовой: «Все, что я говорил, происходит: и «Спартак» наверху, и Станкович в полнейшем порядке. Сейчас реально побороться за чемпионство. Главное, чтобы не вылез Абаскаль»

Александр Мостовой высказался о победе «Спартака» над «Пари НН».

Команда Деяна Станковича выиграла матч 18-го тура Мир РПЛ со счетом 3:0. Красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

«Я вчера еще сказал, что будет 3:0. Обалдеть, даже счет угадал! Понятно было, что «Спартак » легко разберется с соперником – это и случилось. Угальде? Нападающего голы красят, а Манфред забивает в каждой игре, поэтому все, что я говорил, как раз и происходит: и красно-белые наверху, и Станкович в полнейшем порядке, как и вся команда. Я не устану повторять, сейчас главное, чтобы не появился Абаскаль нигде!

Шансы на чемпионство? Я говорил еще в начале сезона, что «Спартак» с этим составом обязан быть в тройке, просто обязан – с закрытыми глазами. Конечно, сейчас реально побороться за чемпионство! Когда Станкович появился в команде, я сразу сказал, что он футбольный человек. Он в прошлом прекрасный футболист, а сейчас плодотворно работает в качестве главного тренера.

Повторюсь, очень надеюсь, что не вылезет Абаскаль !» – сказал бывший полузащитник сборной России.