«Спартак» выиграл 6 матчей подряд в РПЛ. Общий счет – 19:2

«Спартак» выиграл 6 матчей подряд в Мир РПЛ.

В субботу команда тренера Деяна Станковича обыграла «Пари НН» (3:0).

Пять из шести побед «Спартака» – всухую. Красно-белые одержали шесть побед с общим счетом 19:2.