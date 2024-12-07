«Спартак» выиграл 6 матчей подряд в РПЛ. Общий счет – 19:2
«Спартак» выиграл 6 матчей подряд в Мир РПЛ.
В субботу команда тренера Деяна Станковича обыграла «Пари НН» (3:0).
Пять из шести побед «Спартака» – всухую. Красно-белые одержали шесть побед с общим счетом 19:2.
Опубликовано: Sports
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