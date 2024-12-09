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40-летний Тиаго Силва прошел поле на коленях после того, как «Флуминенсе» спасся от вылета: «Мы должны прославить Бога. Теперь понимаю, какую миссию я выполнял, придя сюда»

Тиаго Силва прошел все футбольное поле на коленях в конце сезона в Бразилии.

В матче заключительного, 38-го тура чемпионата Бразилии, «Флуминенсе» в гостях обыграл «Палмейрас» (1:0), благодаря чему избежал вылета. Команда заняла 13-е место, набрав 46 очков.

«Команда испытывала давление от того, что мы проигрываем важные матчи и находимся на дне. Болельщики освистывали нас, но я их понимаю.

Мы показали, что «Флуминенсе» очень большой клуб со страстными фанатами, которые делают разницу.

Мы должны прославить имя Бога, потому что это был очень сложный год, но теперь я понимаю, какую миссию я выполнял, придя сюда.

Не жалею ни о чем, что сделал до сих пор», – сказал бывший игрок «Милана», «Челси» и «ПСЖ» 40-летний Тиаго Силва.

«Флуминенсе» подписал 39-летнего Тиаго Силву. Контракт – до 2026-го

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Globo
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