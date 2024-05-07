«Флуминенсе» подписал 39-летнего Тиаго Силву. Контракт – до 2026-го

Тиаго Силва вернется в «Флуминенсе».

Бразильский клуб объявил о подписании 39-летнего защитника. Контракт с ним рассчитан до июня 2026 года.

присоединится к команде в течение месяца – после истечения срока контракта с «Челси».

Тиаго находился в системе « » с 1995 по 2003 год и выступал за основную команду с 2006-го по 2009-й. В Европе он представлял «Милан», «ПСЖ» и « ».

Фото: https://www.fluminense.com.br/