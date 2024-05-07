«Флуминенсе» подписал 39-летнего Тиаго Силву. Контракт – до 2026-го

Теги Челси Флуминенсе высшая лига Бразилия премьер-лига Англия Тиаго Силва Футбол

Тиаго Силва вернется в «Флуминенсе».

Бразильский клуб объявил о подписании 39-летнего защитника. Контракт с ним рассчитан до июня 2026 года.

Силва присоединится к команде в течение месяца – после истечения срока контракта с «Челси». 

Тиаго находился в системе «Флуминенсе» с 1995 по 2003 год и выступал за основную команду с 2006-го по 2009-й. В Европе он представлял «Милан», «ПСЖ» и «Челси». 

Фото: https://www.fluminense.com.br/

3 комментария
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Жаль не Динамо 😅
+3
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+3
Еще Флуминенсе наверное самая старая оборона мира сейчас:

вратарь Фабио (43 года)
защита: Мело (40 лет), Марсело (35 лет), Силва (39 лет)
+2
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+2
Флуминенсе дрим тим собирает

Марсело
Филипо Мело
Дуглас Коста
Гансо

и сейчас еще Силва добавился. теперь есть за кого болеть в Бразилии
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