Ривалдо о сборной Бразилии: «Халк мог бы очень помочь в отборе на ЧМ. Учитывая, как он тренируется, у него были бы все шансы вернуться в нынешнюю команду»

Ривалдо считает, что Халк и Тиаго Силва могли бы помочь сборной Бразилии .

Накануне бразильцы проиграли Парагваю (0:1) в рамках отбора на ЧМ-2026. До этого сборная обыграла Эквадор со счетом 1:0.

«Исходя из того, что я видел во вчерашней игре, Халк мог бы оказать существенную помощь в этих отборочных матчах, даже если не вызывать его на чемпионат мира. Тиаго Силва мог бы вернуться в эту ​​команду, чтобы помочь нам легче пройти квалификацию.

Это большие имена, которые сейчас вписались бы, они могут справиться с давлением этих матчей и прессы. У нас много выдающихся игроков, которые уже играли за национальную сборную.

Халк отлично сыграл бы против этих команд в отборочных матчах. Если смотреть на то, как он тренируется и готовится, думаю, у него были бы большие шансы вернуться сейчас в национальную сборную», – заявил бывший игрок сборной Бразилии в интервью Betfair.