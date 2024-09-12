Ривалдо о сборной Бразилии: «Халк мог бы очень помочь в отборе на ЧМ. Учитывая, как он тренируется, у него были бы все шансы вернуться в нынешнюю команду»
Накануне бразильцы проиграли Парагваю (0:1) в рамках отбора на ЧМ-2026. До этого сборная обыграла Эквадор со счетом 1:0.
«Исходя из того, что я видел во вчерашней игре, Халк мог бы оказать существенную помощь в этих отборочных матчах, даже если не вызывать его на чемпионат мира. Тиаго Силва мог бы вернуться в эту команду, чтобы помочь нам легче пройти квалификацию.
Это большие имена, которые сейчас вписались бы, они могут справиться с давлением этих матчей и прессы. У нас много выдающихся игроков, которые уже играли за национальную сборную.
Халк отлично сыграл бы против этих команд в отборочных матчах. Если смотреть на то, как он тренируется и готовится, думаю, у него были бы большие шансы вернуться сейчас в национальную сборную», – заявил бывший игрок сборной Бразилии в интервью Betfair.
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