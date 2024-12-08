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  • Эдегор об 1:1 с «Фулхэмом»: «Арсенал» доминировал большую часть матча – обидно, что не удалось победить. Другие команды нас не волнуют, нужно сосредоточиться на себе»
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Эдегор об 1:1 с «Фулхэмом»: «Арсенал» доминировал большую часть матча – обидно, что не удалось победить. Другие команды нас не волнуют, нужно сосредоточиться на себе»

Мартин Эдегор расстроен тем, что «Арсенал» не смог обыграть «Фулхэм».

Матч 15-го тура АПЛ завершился со счетом 1:1. В концовке матча гол «Арсенала» был отменен из-за офсайда Габриэла Мартинелли перед пасом на Букайо Сака.

«Мы доминировали на протяжении большей части матча. Первый тайм был не очень удачным, мы действовали немного неаккуратно, нам не хватало энергии и напора. Второй тайм был намного лучше. Обидно, что не удалось победить. Мы были близки к голу в концовке. [«Фулхэм»] – хорошая команда. Они умеют защищаться, их оборона надежна. Сегодня мы сделали недостаточно. Мы должны извлечь уроки и восстановиться к следующему матчу.

Мы должны сосредоточиться на себе. Нас не волнуют другие команды [в борьбе за титул]. Мы многое делали хорошо. Нам нужно прикладывать больше усилий и чаще забрасывать мяч в штрафную. Возможно, быть чуть более прямолинейными и агрессивными. В конце концов, мы могли бы выиграть.

Впереди очень долгий путь. Мы сотни раз говорили, что должны двигаться от игры к игре», – сказал капитан «Арсенала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoФулхэм
logoМартин Эдегор
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