Артета об угловых «Арсенала»: «Хотим быть королями в стандартах, высоком прессинге, в атаках. Мы 20 лет не выигрывали важные матчи, хотим быть лучшими во всем»
«Канониры» дважды забили после розыгрыша угловых ударов в последнем матче с «Манчестер Юнайтед» (2:0). Всего на счету команды 22 гола с угловых с начала сезона-2023/24 в чемпионате Англии. Это лучший результат среди всех клубов Премьер-лиги на этом отрезке.
«Ну, мы хотим быть королями во всем, лучшими в мире в стандартных положениях, в высоком прессинге, в атаках на открытых пространствах.
[Иметь] лучшую атмосферу и стадион, [быть] лучшими во всем. До этого мы 20 лет недостаточно забивали, не бросали вызов, не выигрывали важные матчи. Мы хотим быть лучшими во всем.
[Иметь] лучшую академию, лучше всех развивать игроков. Мы хотим быть лучшими из лучших. Набирать лучших игроков, лучших тренеров – вот наша цель», – заявил главный тренер «Арсенала».
«Арсенал» забил 22 гола с угловых с начала прошлого сезона АПЛ. Это лучший результат в лиге на этом отрезке
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