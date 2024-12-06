  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета об угловых «Арсенала»: «Хотим быть королями в стандартах, высоком прессинге, в атаках. Мы 20 лет не выигрывали важные матчи, хотим быть лучшими во всем»
24

Артета об угловых «Арсенала»: «Хотим быть королями в стандартах, высоком прессинге, в атаках. Мы 20 лет не выигрывали важные матчи, хотим быть лучшими во всем»

Микель Артета высказался о том, что «Арсенал» называют «королями угловых».

«Канониры» дважды забили после розыгрыша угловых ударов в последнем матче с «Манчестер Юнайтед» (2:0). Всего на счету команды 22 гола с угловых с начала сезона-2023/24 в чемпионате Англии. Это лучший результат среди всех клубов Премьер-лиги на этом отрезке.

«Ну, мы хотим быть королями во всем, лучшими в мире в стандартных положениях, в высоком прессинге, в атаках на открытых пространствах.

[Иметь] лучшую атмосферу и стадион, [быть] лучшими во всем. До этого мы 20 лет недостаточно забивали, не бросали вызов, не выигрывали важные матчи. Мы хотим быть лучшими во всем.

[Иметь] лучшую академию, лучше всех развивать игроков. Мы хотим быть лучшими из лучших. Набирать лучших игроков, лучших тренеров – вот наша цель», – заявил главный тренер «Арсенала».

«Арсенал» забил 22 гола с угловых с начала прошлого сезона АПЛ. Это лучший результат в лиге на этом отрезке

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoМикель Артета
logoАрсенал
logoтактика
детский футбол
Этихад Стэдиум
болельщики
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артета – 1-й тренер «Арсенала», обыгравший «МЮ» 4 раза подряд в АПЛ
48вчера, 01:46
«Арсенал» забил 22 гола с угловых с начала прошлого сезона АПЛ. Это лучший результат в лиге на этом отрезке
234 декабря, 21:58
Артета о том, должен ли Сака пытаться повторить достижения Роналду: «Криштиану добился таких успехов благодаря менталитету, трудовой этике. Если Букайо стремится к этому, это позитивно»
193 декабря, 19:13
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Иттихаду» Бензема
2517 минут назад
Александр Мостовой: «Зидан был выше меня. Не по всем показателям, но по многим. Но на период во Франции я был сильнее – потому что мы его «Бордо» два раза обыграли»
2521 минуту назад
Угальде о «Спартаке»: «От Станковича исходит страсть к победам. Она как постоянное напоминание, что мы все здесь для завоевания трофеев»
230 минут назад
Роналду забил 916-й гол в карьере – «Аль-Иттихаду». У него 8 мячей в 5 последних матчах
4647 минут назад
Экс-президент «Локо» Наумов: «Мне, коренному питерцу, этот «Зенит» кажется чужим. Состав с Кержаковым, Аршавиным, Быстровым, Малафеевым, Денисовым, Зыряновым был родным»
35сегодня, 18:10
Агент Дэвиса недоволен переговорами с «Баварией» о новом контракте. Он отменил поездку в Мюнхен и намерен встретиться с «МЮ» и «Реалом» в январе
19сегодня, 17:43
Кокорин забил 4 гола в 10 матчах сезона за «Арис». Сегодня – «Эносису»
16сегодня, 17:35Видео
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Парму», «Милан» в гостях у «Аталанты»
20сегодня, 17:30Live
Конате о Франции: «С Салахом разговаривали в дискриминационном тоне в аэропорту, меня отправляли в эконом, не посмотрев билет в бизнес-класс. В нашем случае для уважения нужна известность»
28сегодня, 17:29
ЦСКА предлагает Файзуллаеву улучшенный контракт, чтобы удержать в клубе (Metaratings)
31сегодня, 17:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Осер» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:40
«Интер» – «Парма». 3:0 – Тюрам сделал счет разгромным. Онлайн-трансляция
2818 минут назадLive
Ари о Погба в «Торпедо»: «Все посмеялись. Хорошая работа журналистов – разговор был в другом ключе, его перевернули так, как все увидели»
110 минут назад
«Аль-Иттихад» оторвался от «Аль-Насра» на 11 очков. У команды Роналду 2 победы в 6 матчах
516 минут назад
«Аталанта» – «Милан». Лукман, Пулишич, де Кетеларе, Рейндерс играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
1019 минут назад
Мбаппе пообщался с несколькими игроками «Реала» после поражения от «Атлетика». Команде понравилась реакция француза и его пост в соцсетях, в нем видят потенциал лидера (As)
822 минуты назад
Де Лаурентис о вылете «Наполи» из Кубка: «Результат не имеет значения, можем позволить себе экспериментировать. С «Лацио» была супертренировка и урок для команды»
2сегодня, 18:06
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Осера», «Монако» Головина и «Гавр» Кузяева проведут матчи в субботу
2сегодня, 18:00Live
Игорь Семшов: «Мы не используем золотое время для нашего футбола. В РПЛ по 8-9 иностранцев выходят на поле. Когда все вернется, будем нехватка россиян для сборной»
11сегодня, 17:55
Гасперини признан тренером месяца Серии А в ноябре
6сегодня, 16:32