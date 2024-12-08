«Арсенал» забил 20 голов со стандартов в 2024-м в АПЛ – повторение рекорда клуба. «Канониры» первыми в топ-5 лиг создали 10+ явных моментов со стандартов в этом сезоне

«Арсенал» лучше всех извлекает выгоду из стандартов в этом сезоне.

Команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Фулхэмом » (1:1) в 15-м туре АПЛ . Вильям Салиба сравнял счет после розыгрыша углового на 52-й минуте.

Таким образом, «Арсенал» забил 20 голов со стандартных положений (без учета пенальти) в Премьер-лиге в 2024 году, что является их рекордным показателем за календарный год в этом турнире. 20 мячей было также в 2009 году.

Кроме того, «Арсенал» стал первой командой из топ-5 европейских лиг, создавшей 10+ явных голевых моментов со стандартов в текущем сезоне лиги.

Угловые «Арсенала» правда лучшие в мире? В чем секрет? Нет ли нарушений?