Хавертц о чемпионской гонке: «АПЛ становится сложнее с каждым годом. Нужно отдать должное «Ливерпулю», но мы будем готовы к борьбе – впереди много матчей»

Кай Хавертц считает, что чемпионат Англии становится только сложнее.

Футболист «Арсенала» высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне. Сейчас лондонцы с 28 очками занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 7 очков.

«Мы все еще находимся в первой части сезона, и может произойти все что угодно.

Лично я думаю, что Премьер-лига становится все сложнее с каждым годом.

«Ливерпуль» внезапно вышел на топ-уровень и продолжает это демонстрировать, неделя за неделей, я обязан отдать им должное.

Но нам предстоит сыграть много матчей, набрать очки, так что мы определенно будем готовы к борьбе», – сказал Хавертц.