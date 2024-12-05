Хавертц о чемпионской гонке: «АПЛ становится сложнее с каждым годом. Нужно отдать должное «Ливерпулю», но мы будем готовы к борьбе – впереди много матчей»
Кай Хавертц считает, что чемпионат Англии становится только сложнее.
Футболист «Арсенала» высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне. Сейчас лондонцы с 28 очками занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 7 очков.
«Мы все еще находимся в первой части сезона, и может произойти все что угодно.
Лично я думаю, что Премьер-лига становится все сложнее с каждым годом.
«Ливерпуль» внезапно вышел на топ-уровень и продолжает это демонстрировать, неделя за неделей, я обязан отдать им должное.
Но нам предстоит сыграть много матчей, набрать очки, так что мы определенно будем готовы к борьбе», – сказал Хавертц.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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