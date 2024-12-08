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«Барса» оспорит удаление Флика в игре с «Бетисом»

«Барселона» оспорит удаление Ханси Флика.

Главный тренер «Барсы» был удален на 66-й минуте игры с «Бетисом» в Ла Лиге (2:2) за споры с арбитром из-за назначенного пенальти в ворота каталонцев.

В протоколе матча указано, что причиной удаления стали крики, жесты и протесты Флика против решения арбитра Алехандро Муньиса. Данный эпизод предполагает минимум два матча дисквалификации.

Решение Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) примет на следующей неделе.

В ближайших двух матчах Ла Лиги «Барселона» сыграет с «Леганесом» и «Атлетико». Обе встречи пройдут на домашнем стадионе сине-гранатовых.

Опубликовано: Sports
Источник: El Partidazo de COPE
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
дисквалификации
logoБарселона
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