«Барса» оспорит удаление Флика в игре с «Бетисом»
«Барселона» оспорит удаление Ханси Флика.
Главный тренер «Барсы» был удален на 66-й минуте игры с «Бетисом» в Ла Лиге (2:2) за споры с арбитром из-за назначенного пенальти в ворота каталонцев.
В протоколе матча указано, что причиной удаления стали крики, жесты и протесты Флика против решения арбитра Алехандро Муньиса. Данный эпизод предполагает минимум два матча дисквалификации.
Решение Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) примет на следующей неделе.
В ближайших двух матчах Ла Лиги «Барселона» сыграет с «Леганесом» и «Атлетико». Обе встречи пройдут на домашнем стадионе сине-гранатовых.
Опубликовано: Sports
Источник: El Partidazo de COPE
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