«Барса» оспорит удаление Флика в игре с «Бетисом»

«Барселона» оспорит удаление Ханси Флика.

Главный тренер «Барсы» был удален на 66-й минуте игры с «Бетисом » в Ла Лиге (2:2) за споры с арбитром из-за назначенного пенальти в ворота каталонцев.

В протоколе матча указано, что причиной удаления стали крики, жесты и протесты Флика против решения арбитра Алехандро Муньиса. Данный эпизод предполагает минимум два матча дисквалификации.

Решение Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) примет на следующей неделе.

В ближайших двух матчах Ла Лиги «Барселона » сыграет с «Леганесом» и «Атлетико ». Обе встречи пройдут на домашнем стадионе сине-гранатовых.