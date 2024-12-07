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Флика могут дисквалифицировать минимум на 2 игры после удаления с «Бетисом». Тогда тренер «Барсы» пропустит матч с «Атлетико»

Ханси Флику грозит двухматчевая дисквалификация.

Главный тренер «Барселоны» был удален на 66-й минуте игры с «Бетисом» в Ла Лиге (2:2) за споры с арбитром из-за назначенного пенальти в ворота каталонцев.

В протоколе матча указано, что причиной удаления стали крики, жесты и протесты Флика против решения арбитра Алехандро Муньиса. Данный эпизод предполагает минимум два матча дисквалификации.

«Протесты против главного судьи, ассистентов или четвертого арбитра, если они не квалифицируются как более серьезное нарушение, наказываются дисквалификацией на срок от двух до трех матчей или до одного месяца», – говорится в Дисциплинарном кодексе.

Решение Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) примет на следующей неделе.

В ближайших двух матчах Ла Лиги «Барселона» сыграет с «Леганесом» и «Атлетико». Обе встречи пройдут на домашнем стадионе сине-гранатовых.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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logoХанс-Дитер Флик
Федерация футбола Испании
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