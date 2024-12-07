Флика удалили за несогласие с судьей из-за пенальти в ворота «Барсы» – де Йонг наступил на пятку Роке
Ханси Флик получил красную карточку в матче с «Бетисом».
На 66-й минуте встречи 16-го тура Ла Лиги в ворота «Барселоны» был назначен пенальти – Френки де Йонг сбил Витора Роке в штрафной каталонцев, наступив на пятку форварду, арендованному у каталонцев.
Главный судья Алехандро Муньис изначально не увидел повода для назначения 11-метрового, однако после консультации с ВАР изменил решение, показав Де Йонгу желтую карточку.
Главный тренер «Барселоны» за чрезмерную реакцию на решение арбитра получил от Муньиса красную карточку.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 2»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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