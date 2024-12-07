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  • Флик о 2:2 с «Бетисом»: «Я согласен с удалением и разочарован. «Барса» играла слишком медленно, делала много длинных передач – это не наша сильная сторона»
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Флик о 2:2 с «Бетисом»: «Я согласен с удалением и разочарован. «Барса» играла слишком медленно, делала много длинных передач – это не наша сильная сторона»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги игры с «Бетисом».

Каталонский клуб сыграл вничью со счетом 2:2 в выездном матче 16-го тура Ла Лиги

«Я разочарован тем, что произошло на поле, потому что это была игра, где нам нужна была победа. Мы начали плохо, а играть лучше стали только после гола. Во втором тайме мы хотели улучшить свою игру, но этого не произошло.

Нам нужны были свежие ноги, поэтому я заменил важных игроков, думая и о матче в среду, ведь нас ждет важная игра в Лиге чемпионов. Однако это не оправдание для того, чтобы потерять два очка.

Это была не лучшая игра, но у нас молодая команда, и нам нужно многому учиться. На выезде – как это видно по последним результатам и в этот раз – мы должны быть сильнее. Это наша ответственность – исправиться.

Мы можем играть лучше. Когда мы больше контролируем мяч, нам удается находить лучшие ситуации. Но сегодня игра была слишком медленной, и мы делали слишком много длинных передач. Это не наша сильная сторона, потому что это заставляет нас слишком много бегать», – сказал главный тренер каталонцев. 

Кроме того, Флик заявил, что не вступал в диалог с арбитром перед тем, как получил красную карточку. 

«Это была реакция на меня. Я не буду говорить об арбитрах. Ушло слишком много времени, чтобы решить, был пенальти или нет.

Я согласен с красной карточкой и разочарован, потому что это впервые случилось со мной», – сказал Флик. 

Флика удалили за несогласие с судьей из-за пенальти в ворота «Барсы» – де Йонг наступил на пятку Роке

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Mundo Deportivo
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