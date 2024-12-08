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Массимо Каррера: «Спартак» поборется за чемпионство, думаю. Команда на ходу»

Массимо Каррера назвал «Спартак» претендентом на победу в Мир РПЛ.

В 18-м туре РПЛ «Спартак» одержал победу над «Пари НН» (3:0). В таблице чемпионата России красно-белые с 37 очками идут на 3-м месте и на данный момент отстают от лидирующего «Зенита» на 3 балла.

«Спартак» сейчас на ходу, они заслуженно выиграли.

Думаю, что команда поборется за чемпионство в этом сезоне», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

Напомним, в последний раз «Спартак» становился чемпионом России в сезоне-2016/2017. Тогда клуб тренировал Каррера.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoМассимо Каррера
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
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