Каррера о недопуске России к отбору ЧМ-2026: «Это неправильно, надеюсь, они передумают. Пусть и не сейчас»
Массимо Каррера считает неправильным недопуск сборной России до отбора ЧМ-2026.
Ранее сообщалось, что сборная России не будет допущена до участия в жеребьевке отборочного турнира ЧМ‑2026. – Что вы думаете о решении не допускать сборную России до жеребьевки?
– Для меня это неправильно, я надеюсь, что они передумают. Пусть и не сейчас, – сказал бывший главный тренер «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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