Каррера о недопуске России к отбору ЧМ-2026: «Это неправильно, надеюсь, они передумают. Пусть и не сейчас»

Массимо Каррера считает неправильным недопуск сборной России до отбора ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что сборная России не будет допущена до участия в жеребьевке отборочного турнира ЧМ‑2026. – Что вы думаете о решении не допускать сборную России до жеребьевки?

– Для меня это неправильно, я надеюсь, что они передумают. Пусть и не сейчас, – сказал бывший главный тренер «Спартака ».