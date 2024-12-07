Деян Станкович: «Романцев – легенда, икона. Каррера тоже молодец»
Деян Станкович высказался о достижениях прежних тренеров «Спартака».
– Вы знаете, когда «Спартак» выиграл в последний раз в РПЛ шесть матчей подряд?
– Романцев?
– При Каррере. Вы можете войти в историю.
– Каррера, конечно, молодец. Сначала я подумал, что это Романцев. Потому что для меня Романцев – легенда, икона. Но Каррера тоже молодец. Здорово, что мы на этом пути. Но мы спокойно к этому относимся, – сказал главный тренер «Спартака».
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