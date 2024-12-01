«Спартак» выиграл 5 матчей Мир РПЛ подряд с общим счетом 16:2. Это его лучшая серия с 2017-го

«Спартак» продлил победную серию в чемпионате России до пяти игр.

Команда Деяна Станковича разгромила «Краснодар » (3:0) в 17-м туре.

Начиная с 27 октября красно-белые также обыграли «Пари НН» (2:0), ЦСКА (2:0), «Акрон» (4:0) и «Локомотив» (5:2).

В последний раз московская команда одерживала 5 побед подряд в чемпионате в конце 2017 года. Тогда ее тренировал Массимо Каррера .

В следующем туре «Спартак » снова встретится с «Пари НН» – это произойдет 7 декабря.