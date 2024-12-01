«Спартак» выиграл 5 матчей Мир РПЛ подряд с общим счетом 16:2. Это его лучшая серия с 2017-го
«Спартак» продлил победную серию в чемпионате России до пяти игр.
Команда Деяна Станковича разгромила «Краснодар» (3:0) в 17-м туре.
Начиная с 27 октября красно-белые также обыграли «Пари НН» (2:0), ЦСКА (2:0), «Акрон» (4:0) и «Локомотив» (5:2).
В последний раз московская команда одерживала 5 побед подряд в чемпионате в конце 2017 года. Тогда ее тренировал Массимо Каррера.
В следующем туре «Спартак» снова встретится с «Пари НН» – это произойдет 7 декабря.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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