«Месси – Майкл Джексон и Тейлор Свифт в одном лице». Комиссионер МЛС о популярности аргентинца

Комиссионер МЛС сравнил Лионеля Месси с Тейлор Свифт и Майклом Джексоном.

Нападающий «Интер Майами » был признан лучшим игроком сезона в североамериканской лиге.

«Если вы не живете в мире мирового футбола, трудно представить себе общую привлекательность, огромную популярность и звездность Лео Месси.

Я имею в виду, что он Майкл Джексон и Тейлор Свифт в одном лице, и он играет в нашей лиге», – сказал Дон Гарбер .