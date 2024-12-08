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«Месси – Майкл Джексон и Тейлор Свифт в одном лице». Комиссионер МЛС о популярности аргентинца

Комиссионер МЛС сравнил Лионеля Месси с Тейлор Свифт и Майклом Джексоном.

Нападающий «Интер Майами» был признан лучшим игроком сезона в североамериканской лиге. 

«Если вы не живете в мире мирового футбола, трудно представить себе общую привлекательность, огромную популярность и звездность Лео Месси.

Я имею в виду, что он Майкл Джексон и Тейлор Свифт в одном лице, и он играет в нашей лиге», – сказал Дон Гарбер

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Independent
logoИнтер Майами
Дон Гарбер
logoЛионель Месси
logoМЛС
logoСборная Аргентины по футболу
музыка
logoТейлор Свифт
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