Мостовой забивал на тактику тренеров: «Месси обыгрывает пятерых-шестерых, забивает в девятку – все, а соперники рисуют, как его остановить. От качества футболистов зависит, при чем здесь тренер?»

Александр Мостовой рассказал, как относится к тактике в футболе.

– Можно ли сказать, что на протяжении всей карьеры вы немного подзабивали на то, что там рисует тренер на тактической доске?

– Конечно. Однозначно.

– В этом секрет вашего успеха?

– Не знаю, секрет ли успеха. Другое дело, что я остаюсь при своем мнении. Смотрите, сколько уже лет прошло, а я остаюсь при своем мнении. Думаю, многие со со мной согласятся. Что бы ты там не рисовал – мы сейчас выйдем и... Ну, это банально, простые вещи.

Привожу пример. Представляете, сколько Лионель Месси играет, сколько рисунков других соперников – что они только не делали, как его только ни остановить. Он выходит на поле, обыгрывает пятерых-шестерых, забивает в девятку. И все. Как я в шутку говорил, там уже институты сидят и изучают – как это возможно? Давайте мы сделаем – и не могут ничего все равно.

Футбол чем проще, тем легче, наверное. Как кто-то сказал: футбол прост, но в простой футбол играть сложнее всего многим.

– Ваша позиция, позиция творца, в некоторых командах имеет право быть позицией свободного художника, где ты можешь доверить человеку абсолютную свободу, но есть команды, где нужен тренер с тактикой. Как человек, который пытается строить тренерскую карьеру, как вы планируете работать с игроками с точки зрения тактики, если вы как футболист от тактики отказывались?

– Нет, я от нее не отказывался. Сейчас в принципе в футболе играют в две-три схемы. Но я упираюсь, и многие это знают, что мы упираемся, что от количества и качества футболистов.

Мы видим, что трофеи и кубки выигрывают футболисты, которые завоевывают «Золотые мячи» или еще что-то. Ну не может в сегодняшнем футболе чемпионат выиграть команда, которая обладает составом на «три с минусом».

Тактика должна быть, футбол не будет без тактики. Все и так знают, какая тактика. Я же не выйду и не скажу: ребят, давайте не четыре защитника будем играть, а один защитник, пять полузащитников и четыре нападающих.

Футболисты ко мне подойдут, скажу: «Алекс, ты что? Того, ку-ку?» Представляешь, я скажу: «А, нет, я придумал, это мне ночью приснилось, давайте так сыграем». Они скажут: «Ничего себе тренер, вот ты даешь».

Знаешь, что самое смешное? Мы еще выйдем и выиграем. А газеты будут писать на следующий день: «Ни хрена себе, что придумал Александр Мостовой!». Гениальное тактическое, как это часто бывает.

Человек выходит на замену, обыграл троих, забил в девятку. Они кричат: «Какой тренер, какую замену сделал!» Я говорю: «При чем здесь тренер?» Человек вышел, обыграл троих.

До этого он выпустил двух человек, и они там потерялись. А они говорят – тренер. Он сделал то, что должен был сделать – выпустил, команда играет плохо, он заменил. Вот так, – сказал бывший полузащитник «Спартака », «Сельты» и сборной России Александ р Мостовой в интервью Дарье Исаевой.