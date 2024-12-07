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Хави об игроке, который ему нравится больше всего: «Все еще Месси. Он номер один в плане таланта»

Хави назвал своего любимого игрока.

– Чья игра сейчас вам нравится больше всего?

– Все еще Лео. Лео Месси. Мне нравится смотреть, как «Барселона» побеждает, мне нравятся многие футболисты, но для меня Месси все еще номер один в плане таланта. 

Возможно, разница между «Барселоной» и сборной [Испании] заключалась в Месси. В сборной у нас не было Месси, не было игрока, который мог так сильно изменить ход игры. Нам приходилось больше полагаться на командную работу, но мы все равно добивались успеха на чемпионатах Европы и мира.

У «Барселоны» было потрясающее поколение, мы добились всего, – сказал бывший игрок и тренер каталонской команды. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт ФИФА
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