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Данилин получил две желтые в начале 2-го тайма матча с «Зенитом». Хавбек «Акрона» пнул Мантуана бутсой в бок

Кирилл Данилин был удален у «Акрона» в игре с «Зенитом».

В матче 18-го тура Мир РПЛ тольяттинский клуб ведет на выезде со счетом 2:1.

На 55-й минуте встречи «Акрон» остался вдесятером. 22-летний полузащитник Данилин получил вторую желтую карточку за попадание бутсой в подреберье Густаво Мантуану.

Первое предупреждение игрок получил на 49-й минуте за стычку с Венделом.

Дзюба забил 232-й гол в карьере – «Зениту». До рекорда Кержакова – один мяч

«Зенит» – «Акрон». 1:2 – Дзюба забил! Онлайн-трансляция

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoВендел
logoЗенит
logoГуставо Мантуан
logoКирилл Данилин
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