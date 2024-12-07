Данилин получил две желтые в начале 2-го тайма матча с «Зенитом». Хавбек «Акрона» пнул Мантуана бутсой в бок
Кирилл Данилин был удален у «Акрона» в игре с «Зенитом».
В матче 18-го тура Мир РПЛ тольяттинский клуб ведет на выезде со счетом 2:1.
На 55-й минуте встречи «Акрон» остался вдесятером. 22-летний полузащитник Данилин получил вторую желтую карточку за попадание бутсой в подреберье Густаво Мантуану.
Первое предупреждение игрок получил на 49-й минуте за стычку с Венделом.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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