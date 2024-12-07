Дзюба забил 232-й гол в карьере – «Зениту». До рекорда Кержакова – один мяч

Артем Дзюба приблизился к рекорду Александра Кержакова.

Нападающий «Акрона » забил гол «Зениту» в матче 18-го тура Мир РПЛ .

Это 232-й гол в карьере Дзюбы . Футболист сократил отставание от Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола – тот забил 233 мяча.

Подробную статистику 36-летнего игрока можно найти здесь .