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Дзюба забил 232-й гол в карьере – «Зениту». До рекорда Кержакова – один мяч

Артем Дзюба приблизился к рекорду Александра Кержакова.

Нападающий «Акрона» забил гол «Зениту» в матче 18-го тура Мир РПЛ.

Это 232-й гол в карьере Дзюбы. Футболист сократил отставание от Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола – тот забил 233 мяча. 

Подробную статистику 36-летнего игрока можно найти здесь.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoЗенит
logoАлександр Кержаков
logoпремьер-лига Россия
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