  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дзюба не праздновал гол «Зениту». Экс-форварда петербуржцев освистали на «Газпром Арене»
17

Дзюба не праздновал гол «Зениту». Экс-форварда петербуржцев освистали на «Газпром Арене»

Артем Дзюба забил в ворота «Зенита».

Форвард «Акрона» поразил ворота петербургского клуба в рамках Мир РПЛ.

Дзюба, ранее выступавший за петербуржцев, не праздновал гол. При этом болельщики на «Газпром Арене» освистали его после гола.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовано: Sports
logoАртем Дзюба
logoГазпром Арена (Крестовский)
logoАкрон
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
болельщики
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» – «Акрон». 1:2 – гол Кассьерры отменен, Дзюба забил, Данилин удален на 55-й. Онлайн-трансляция
1885 минут назадLive
Дзюба забил 232-й гол в карьере – «Зениту». До рекорда Кержакова – один мяч
3853 минуты назад
9 голов за 4 тура – рекорд РПЛ от Угальде. Дальше – планка Вагнера Лава
18сегодня, 13:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Зенит» – «Акрон». 1:2 – гол Кассьерры отменен, Дзюба забил, Данилин удален на 55-й. Онлайн-трансляция
1885 минут назадLive
Месси, Модрич... и Смоллинг 😳 У нас такая команда – получится лучше?
8 минут назадСпецпроект
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Бетиса», «Реал» сыграет с «Жироной»
22сегодня, 13:01Live
Данилин получил две желтые в начале 2-го тайма матча с «Зенитом». Хавбек «Акрона» пнул Мантуана бутсой в бок
69 минут назад
Дзюба набрал 246-е очко по «гол+пас» в чемпионате России. До рекорда Лоськова – 9 баллов
838 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Хайденхайм», «Байер» против «Санкт-Паули», дортмундская «Боруссия» в гостях у менхенгладбахской
438 минут назадLive
Сергей Юран: «Спартак» мог бы выиграть ЛЧ в 1996 году. Если бы не зимняя пауза, как минимум до полуфинала дошли бы»
6849 минут назад
Дзюба забил 232-й гол в карьере – «Зениту». До рекорда Кержакова – один мяч
3853 минуты назад
Фанаты «Зенита» вывесили баннер с границами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и силуэтом солдата на матче с «Акроном»: «Это наша земля, и мы будем стоять»
243сегодня, 14:07Фото
Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Болонью», «Рома» против «Лечче», «Наполи» сыграет с «Лацио» в воскресенье
71сегодня, 14:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Мостовой: «Обсудим с «Динамо» вопросы о продолжении сотрудничества. Могу ли войти в штаб Лички? Все возможно»
110 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда обыграл «Аль-Халидж», «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Раэд»
4610 минут назад
«Байер» – «Санкт-Паули». 2:0 – Виртц и Та забили. Онлайн-трансляция
217 минут назадLive
«Бавария» – «Хайденхайм». 1:0 – Упамекано открыл счет. Онлайн-трансляция
118 минут назадLive
«Зенит» впервые пропустил 2+ гола в 1-м тайме двух домашних матчей подряд в чемпионатах России
1020 минут назад
Барко набрал 9 фэнтези-очков за матч с «Пари НН» и стал самым результативным в РПЛ, у Маркиньоса 10 за 2 ассиста. Они помогли «Спартаку» разгромно выиграть
223 минуты назад
«Ростов» – «Крылья Советов». 2:1 – Мохеби вывел хозяев вперед, у Песьякова ассист. Онлайн-трансляция
1825 минут назадLive
Вратарь «Крыльев» Песьяков сделал ассист в матче с «Ростовом» на Олейникова
29 минут назад
«Бетис» – «Барселона». Ямаль и Левандовски в старте. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
2144 минуты назад
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Холанд и Ортега играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
1050 минут назад