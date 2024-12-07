Дзюба не праздновал гол «Зениту». Экс-форварда петербуржцев освистали на «Газпром Арене»
Артем Дзюба забил в ворота «Зенита».
Форвард «Акрона» поразил ворота петербургского клуба в рамках Мир РПЛ.
Дзюба, ранее выступавший за петербуржцев, не праздновал гол. При этом болельщики на «Газпром Арене» освистали его после гола.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Sports
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