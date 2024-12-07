Дзюба не праздновал гол «Зениту». Экс-форварда петербуржцев освистали на «Газпром Арене»

Артем Дзюба забил в ворота «Зенита».

Форвард «Акрона» поразил ворота петербургского клуба в рамках Мир РПЛ.

Дзюба, ранее выступавший за петербуржцев, не праздновал гол. При этом болельщики на «Газпром Арене» освистали его после гола.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.