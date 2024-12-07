«Зенит» впервые пропустил 2+ гола в 1-м тайме двух домашних матчей подряд в чемпионатах России
«Зенит» дважды пропустил от «Акрона» в первом тайме и установил антирекорд клуба.
Команда из Санкт-Петербурга уступала со счетом 1:2 после первой половины домашнего матча 18-го тура Мир РПЛ.
«Зенит» впервые в истории чемпионатов России пропустил два гола и более в первом тайме двух домашних игр подряд.
В прошлом туре петербуржцы проиграли «Крыльям Советов» (2:3) на своем поле, трижды пропустив в первой половине встречи.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Цифроскоп»
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