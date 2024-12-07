Дзюба набрал 246-е очко по «гол+пас» в чемпионате России. До рекорда Лоськова – 9 баллов

Артем Дзюба набрал 246-е очко по системе «гол+пас» в чемпионатах России.

Это произошло в матче 18-го тура Мир РПЛ между «Акроном » и «Зенитом » (2:1, перерыв). 36-летний форвард тольяттинского клуба вывел свою команду вперед на 40-й минуте встречи.

На счету Дзюбы стало 246 (163+83) результативных действий в чемпионатах России. Он отстает от рекордсмена по этому показателю Дмитрия Лоськова на 9 очков (120+135, 255 баллов).

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