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  • Глава РПЛ Алаев о словах губернатора Самарской области про коррупцию: «Некоторые клубы столкнулись с тем, что спонсоры начинают разговоры о пересмотре условий контракта»
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Глава РПЛ Алаев о словах губернатора Самарской области про коррупцию: «Некоторые клубы столкнулись с тем, что спонсоры начинают разговоры о пересмотре условий контракта»

Спонсоры некоторых клубов РПЛ задумались о пересмотре условий контрактов на фоне заявлений о коррупции в судействе, сообщил Александр Алаев.

Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

«Некоторые клубы столкнулись с тем, что спонсоры начинают разговоры о пересмотре условий контракта.

Более того, вся эта история вряд ли поможет нам как лиге в переговорах в преддверии подписания контрактов в следующем цикле, это точно не наш козырь», – заявил глава РПЛ.

Напомним, в 2022 году генеральным партнером РПЛ стала букмекерская компания Winline. Сумма контракта составила 11,04 млрд рублей за 4 сезона. Соглашение с букмекером истекает по окончании следующего сезона.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ТАСС
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