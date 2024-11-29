Глава РПЛ Алаев о словах губернатора Самарской области про коррупцию: «Некоторые клубы столкнулись с тем, что спонсоры начинают разговоры о пересмотре условий контракта»
Спонсоры некоторых клубов РПЛ задумались о пересмотре условий контрактов на фоне заявлений о коррупции в судействе, сообщил Александр Алаев.
Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
«Некоторые клубы столкнулись с тем, что спонсоры начинают разговоры о пересмотре условий контракта.
Более того, вся эта история вряд ли поможет нам как лиге в переговорах в преддверии подписания контрактов в следующем цикле, это точно не наш козырь», – заявил глава РПЛ.
Напомним, в 2022 году генеральным партнером РПЛ стала букмекерская компания Winline. Сумма контракта составила 11,04 млрд рублей за 4 сезона. Соглашение с букмекером истекает по окончании следующего сезона.
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